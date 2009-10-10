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Фестиваль «Панорама» продолжает радовать минского зрителя

10 октября 2009 14:09
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4-й международный фестиваль театрально искусства привлекает всё больше внимания любителей высокого искусства.Уже 4-й день актёры кукольных и драматических театров Европы и Азии удивляют зрителя оригинальными постановками с творческой импровизацией. Удовлетворить запросы даже самого искушённого театрала готовы также белорусские участники. В копилке хозяев фестиваля – 7 успешных показов при полных залах. Яркая премьера сегодняшнего дня – музыкально-драматический спектакль «Роман и Юлия». Постановка для молодёжи о молодёжи собрала полный зал Республиканского театра белорусской драматургии.
# Культура

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