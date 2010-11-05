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Фестиваль огней Дивали в Индии

05 ноября 2010 09:22
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В Индии сегодня отмечают самый любимый многими праздник – фестиваль огней Дивали.

Это торжество символизирует победу добра над злом и приурочено к наступлению Нового года по индуистскому календарю. Главным атрибутом праздника по-прежнему остается небольшой глиняный светильник - дипа. Индийцы зажигают его у своих домов и на подоконниках. Считается, что его свет поможет найти дорогу к очагу богине благополучия и процветания Лакшми. Кульминация фестиваля огней наступает с заходом солнца. Вечером в Дивали индийцы выходят на улицы, взрывают хлопушки и зажигают петарды, в небе вспыхивают красочные фейерверки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура

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