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Фестиваль национальных культур в Беларуси станет самым массовым за 16 лет

02 июня 2010 19:08
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Гродно готовиться к 8-му республиканскому фестивалю национальных культур. В этом году у форума появиться ещё один символ: «национальный покров мира» пронесут по городу в день открытие праздника.

Идея создать уникальный «Национальный покров мира» появилась в конце прошлого года.  Кусочки ткани с  национальным рисунком попросили  прислать в Гродно представителей  всех народов, проживающих в Беларуси. Они должны  были стать основой   одного большого полотна-символа Республиканского фестиваля национальных культур. 

На призыв  организаторов откликнулись не только  жители   нашей Республики, но и дальнего зарубежья.  Пришло  более ста работ. Теперь гродненские мастерицы трудятся с утра и до вечера, чтобы собрать их  в единую композицию.

Елена Чумрай, художественный руководитель проекта «Национальный покров мира»:
География достаточно обширная, практически все регионы Беларуси. Есть блок, который нам прислали из Палестины, два блока из Польши. Есть блок, который представила «суполка» татар и башкир со своими национальными элементами.

Уникальное  полотно 12 метров в длину и два в ширину. Его пронесут по улицам Гродно в день открытия межнационального праздника.

Кстати, программа нынешнего фестиваля национальных культур будет как никогда насыщенной.

Валентина Цыганец, директор Гродненского городского методического центра народного творчества:
В этом году даже подала заявку нам Шри-Ланка. Как бы далёкая страна, далёкая для нас национальность, но изъявили желание. Что касается близлежащего зарубежья, то все без исключения принимают участие.

В связи с этим организаторам даже пришлось внести коррективы в программу праздника. Теперь торжественное открытие пройдёт не на центральной площади Гродно, как это было традиционно,  а в спортивном комплексе «Неман». Из восьми тысяч мест на стадионе полторы тысячи отведено участникам.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.

# Культура

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