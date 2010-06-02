Фестиваль национальных культур в Беларуси станет самым массовым за 16 лет

Идея создать уникальный «Национальный покров мира» появилась в конце прошлого года. Кусочки ткани с национальным рисунком попросили прислать в Гродно представителей всех народов, проживающих в Беларуси. Они должны были стать основой одного большого полотна-символа Республиканского фестиваля национальных культур.
На призыв организаторов откликнулись не только жители нашей Республики, но и дальнего зарубежья. Пришло более ста работ. Теперь гродненские мастерицы трудятся с утра и до вечера, чтобы собрать их в единую композицию.
Елена Чумрай, художественный руководитель проекта «Национальный покров мира»:
География достаточно обширная, практически все регионы Беларуси. Есть блок, который нам прислали из Палестины, два блока из Польши. Есть блок, который представила «суполка» татар и башкир со своими национальными элементами.
Уникальное полотно 12 метров в длину и два в ширину. Его пронесут по улицам Гродно в день открытия межнационального праздника.
Кстати, программа нынешнего фестиваля национальных культур будет как никогда насыщенной.
Валентина Цыганец, директор Гродненского городского методического центра народного творчества:
В этом году даже подала заявку нам Шри-Ланка. Как бы далёкая страна, далёкая для нас национальность, но изъявили желание. Что касается близлежащего зарубежья, то все без исключения принимают участие.
В связи с этим организаторам даже пришлось внести коррективы в программу праздника. Теперь торжественное открытие пройдёт не на центральной площади Гродно, как это было традиционно, а в спортивном комплексе «Неман». Из восьми тысяч мест на стадионе полторы тысячи отведено участникам.
Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.