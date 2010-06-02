Фестиваль национальных культур в Беларуси станет самым массовым за 16 лет

Гродно готовиться к 8-му республиканскому фестивалю национальных культур. В этом году у форума появиться ещё один символ: «национальный покров мира» пронесут по городу в день открытие праздника.

Идея создать уникальный «Национальный покров мира» появилась в конце прошлого года. Кусочки ткани с национальным рисунком попросили прислать в Гродно представителей всех народов, проживающих в Беларуси. Они должны были стать основой одного большого полотна-символа Республиканского фестиваля национальных культур.

На призыв организаторов откликнулись не только жители нашей Республики, но и дальнего зарубежья. Пришло более ста работ. Теперь гродненские мастерицы трудятся с утра и до вечера, чтобы собрать их в единую композицию.

Елена Чумрай, художественный руководитель проекта «Национальный покров мира»:

География достаточно обширная, практически все регионы Беларуси. Есть блок, который нам прислали из Палестины, два блока из Польши. Есть блок, который представила «суполка» татар и башкир со своими национальными элементами.

Уникальное полотно 12 метров в длину и два в ширину. Его пронесут по улицам Гродно в день открытия межнационального праздника.

Кстати, программа нынешнего фестиваля национальных культур будет как никогда насыщенной.

Валентина Цыганец, директор Гродненского городского методического центра народного творчества:

В этом году даже подала заявку нам Шри-Ланка. Как бы далёкая страна, далёкая для нас национальность, но изъявили желание. Что касается близлежащего зарубежья, то все без исключения принимают участие.

В связи с этим организаторам даже пришлось внести коррективы в программу праздника. Теперь торжественное открытие пройдёт не на центральной площади Гродно, как это было традиционно, а в спортивном комплексе «Неман». Из восьми тысяч мест на стадионе полторы тысячи отведено участникам.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.