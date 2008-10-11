Фестиваль Башмета продолжает радовать гостей

Сегодня любителям музыки был сделан бесценный подарок. В эти минуты на сцене Белгосфилармонии идет необычный концерт.

Его уникальность в том, что некоторые произведения знаменитых композиторов исполняются на легендарном инструменте Антонио Страдивари. Уникальный голос, прошедший сквозь века услышали и наши корреспонденты.

Знаменитые итальянцы в Минск прилетели задолго до своего выступления. Четыре дня на то, чтобы привыкнуть к здешнему климату и подружиться с новыми хозяевами. Сразу по прибытии небольшой концерт для прессы.

Серафина, Монтаньяно, Гуаданини, Андреас и Страдивари. Молодому белорусскому скрипачу Артему Шишкову предстоит сделать сложный выбор. Пять величайших скрипок перед ним, а играть предстоит только на одной. Здесь все имеет значение: насколько послушна в руках, чувствует ли музыканта, а самое главное – как звучит.

Сегодня на главной камерной сцене республики предпоследний фестивальный день. Программа насколько пестрая, настолько и сложная. Откроет вечер увертюра Верди, затем пятый концерт Моцарта на знаменитой скрипке «Циркл» работы Антонио Страдивари. И под занавес первого отделения дочь маэстро Башмета исполнит концерт Шнитке для фортепьяно с оркестром.

Из высоких гостей этого дня фестиваля еще один выдающийся музыкант молодого поколения, солист Королевского оркестра Concertgebouw, золотой гобой из Голландии Алексей Огринчук. На фестивале Юрия Башмета он уже в третий раз, но удивлять, говорит, еще не устал.

Предпоследний день фестиваля поистине проникнут духом Италии. Скрипка итальянца Страдивари 18 век, пьеса итальянца Понкьелли 19 век и над всем этим итальянец Клаудио Ванделли – век 21. Разные эпохи, разные люди, одна сцена.

