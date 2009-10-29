Федор Чистяков возвращается на сцену

Знаменитый певец и баянист Федор Чистяков, известный как солист и основатель питерской рок-группы «Ноль», снова возвращается на сцену. Впервые после пятилетнего молчания «Дядя Федор» даст концерт в Москве.

Об этом в своем блоге сообщил лидер музыкальной группы «Станция Мир» Владимир Кожекин. Дата концерта пока еще не сообщается, однако известно, что Чистяков будет выступать вместе с группой «Кафе» и представит не только свои сольные работы, но и споет старые хиты «Ноля», в том числе «Человека и Кошку», «Улицу Ленина» и «Когда проснется Бах».

Один из наиболее ярких представителей русского рока, группа «Ноль» родилась в Ленинграде осенью 1985 года. Тогда в ее состав входили певец-баянист Федор Чистяков, барабанщик Алексей «Николс» Николаев и Анатолий Платонов. После записи первого альбома к музыкантам присоединился бас-гитарист Дмитрий "Монстр" Гусаков, а в 1987 году - гитарист Георгий Стариков, пишет NEWSru.com.

Во второй половине 90-х группа ненадолго обрела второе дыхание, однако, как пишет Кожекин, «тогда выяснилось, что старые песни он (Чистяков) петь не собирается, потому что они "сводят с ума". А его новую программу народ не понял». Столкнувшись с непониманием, Дядя Федор распустил группу и посвятил себя сольной карьере. А в 2005 году Чистяков и вовсе признался, что «сказал все», занялся вместо музыки видеомонтажом.