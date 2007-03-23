Европейские театралы прописались на неделю в Могилёве

Здесь начался международный театральный форум М@RT КОНТАКТ.

Фестиваль проводится второй год подряд, и в этот раз он привлёк еще больше

участников и зрителей. 300 молодых актёров и режиссёров из Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши и Германии за семь дней дадут 12 спектаклей. Билеты на них были распроданы еще за 10 дней до начала. Открывала форум молодёжная труппа Минского драматического театра.

На могилёвской сцене классическая постановка белорусской драматургии - "Сымон-музыка". В этом году все коллективы представляют на суд зрителей и жюри классические произведения. Таковы условия М@RT КОНТАКТа-2007. Оценивать мастерство молодёжных трупп жюри будет по 5 номинациям. Среди них лучшие женские и мужские роли, режиссёрская работа, гран-при зрительских симпатий. Однако в данном случае для актёров главное всё-таки простое участие в фестивале.