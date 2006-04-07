Английский перевод древней рукописи, который может привести к пересмотру роли Иуды в судьбе Иисуса Христа, опубликован в США.Этот манускрипт написан на коптском языке, "возраст" которого - примерно 1700 лет. Эксперты полагают, что речь идет о копии более раннего документа, написанного на древнегреческом языке. В тексте, который стали называть Евангелием от Иуды, в частности, автор утверждает, что Иуда был вовсе не предателем, а любимым учеником Христа. Он - единственный, кто полностью понял суть его учения. Поэтому Учитель сам попросил Иуду выдать его властям, чтобы помочь избавиться от телесной оболочки. Текст, написанный на листах папируса, был найден в Египте в 1970-е годы. Он прошел очень тщательную проверку экспертов. Они определили возраст папируса, проанализировали чернила, изучили почерк, провели множество других тестов и пришли к выводу, что речь не идет о подделке. Между тем в Московском патриархате считают, что появление Евангелия от Иуды не повлияет на принципы христианской доктрины, а будет иметь, скорее, историческое значение. "Евангелие от Иуды" может представлять, скорее, исторический, нежели канонический интерес.