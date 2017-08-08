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«Это – важнейшая фигура в процессе»: за что Агутин и Меладзе благодарны Кутикову?

08 августа 2017 20:39
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Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я лично для себя узнал, что Вы – звукорежиссёр, или сейчас называется он –продюсер, когда увидел Вашу фамилию на пластинке группы «Секрет».

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:
Да.

Я до этого не воспринимал, но я понимаю, что и «Секрет», и «Браво», и Леонид Агутин, и «Високосный год» и очень многие другие, как раз – результат Вашего труда, как саундпродюсера. Но Вы в одном интервью сказали, что, как ни странно, по-настоящему благодарным остался только Леонид Агутин. Что Вы имеете в виду?

Александр Кутиков:
Да. И Валера Меладзе.

Что, значит, «по-настоящему благодарны», и почему, допустим, не благодарны другие?

Александр Кутиков:
Через какое-то время большинство музыкантов решает, что, скажем, их первый успех связан только с их собственным талантом. У меня несколько иное мнение на этот счёт.

Саундпродюсер – человек, который, особенно, на первых дисках, создаёт музыкальный образ коллектива.

Это – важнейшая фигура в процессе. Это, скажем, моё представление об этой профессии было связано, конечно, с Джорджем Мартином. И на работу в Радиокомитет я поступил только из-за того, что лет в 16 начал понимать, что роль Джорджа Мартина в проекте The Beatles практически…

А как Вы в 16 лет такую информацию получили? Тогда же не было ещё…

Александр Кутиков:
Да, ну, что Вы. Всё можно было получить для тех, кто интересовался. А потом, я жил в центре Москвы, на Патриарших прудах. У нас там такая была атмосфера своеобразная, было очень много домов, где жили очень бедные люди, и было очень много домов, где жили семьи номенклатурных работников социалистической системы, и высоких по статусу своему. Это были и дипломаты, это были и военные.     

Александр Кутиков: «Неотвеченные вопросы в жизни возвращаются к тебе»

# Культура # Музыка # Александр Кутиков

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