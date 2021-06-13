«Это очень тёплая встреча». Алёна Ланская рассказала историю этой фотографии

Ольга Коршун, ведущая: Этот вопрос вам пробовали задавать многие, но вы пока не сдались и никому не рассказали. Пожалуйста, расскажите нам историю этой фотографии.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь: Это очень хорошая, добрая фотография. И пусть она останется доброй, как бы ее ни искажали, как бы ее ни преподносили. Это очень теплая встреча, спонтанная встреча. Это встреча людей без каких-либо званий, статусов. Это просто встреча людей.

Алена Ланская:

Возможно, и встреча друзей. Когда эта фотография появилась в социальных сетях, то, безусловно, я испытывала некий дискомфорт, потому что это нечто личное такое, которое... Мне было больно, допустим, видеть, как ее преподносили в социальных сетях. Можно о людях говорить все что угодно. Мы все всегда при статусе, при исполнении, мы можем быть совершенно разными. Но внутри нужно всегда оставаться людьми. Я рада, что многие люди в моем окружении для меня остаются людьми.