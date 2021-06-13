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«Это очень тёплая встреча». Алёна Ланская рассказала историю этой фотографии

13 июня 2021 16:24
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала историю одной фотографии.

Ольга Коршун, ведущая:
Этот вопрос вам пробовали задавать многие, но вы пока не сдались и никому не рассказали. Пожалуйста, расскажите нам историю этой фотографии.

«Это очень тёплая встреча». Алёна Ланская рассказала историю этой фотографии-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это очень хорошая, добрая фотография. И пусть она останется доброй, как бы ее ни искажали, как бы ее ни преподносили. Это очень теплая встреча, спонтанная встреча. Это встреча людей без каких-либо званий, статусов. Это просто встреча людей.

Ольга Коршун:
Встреча друзей.

«Это очень тёплая встреча». Алёна Ланская рассказала историю этой фотографии-4

Алена Ланская:
Возможно, и встреча друзей. Когда эта фотография появилась в социальных сетях, то, безусловно, я испытывала некий дискомфорт, потому что это нечто личное такое, которое... Мне было больно, допустим, видеть, как ее преподносили в социальных сетях. Можно о людях говорить все что угодно. Мы все всегда при статусе, при исполнении, мы можем быть совершенно разными. Но внутри нужно всегда оставаться людьми. Я рада, что многие люди в моем окружении для меня остаются людьми.

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# Музыка # Культура # Алёна Ланская # Ольга Коршун # Фотофакт

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