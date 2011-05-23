Есть ли в Минске музыкальные школы для взрослых?

Виталина Рудикова:
В музыкальных школах №8 и 10 обучаются взрослые люди игре на музыкальных инструментах. Как правило, они занимаются гитарой, фортепиано и эстрадным вокалом. Эти направления наиболее востребованы.
Будут ли открываться музыкальные школы в молодых микрорайонах Минска?
Виталина Рудикова:
В перспективе мы планируем открывать музыкальные школы в новых микрорайонах Минска. Столица растет, и для удобства жителей такие школы нужны.
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