Есть ли в Минске музыкальные школы для взрослых?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова:

В музыкальных школах №8 и 10 обучаются взрослые люди игре на музыкальных инструментах. Как правило, они занимаются гитарой, фортепиано и эстрадным вокалом. Эти направления наиболее востребованы.

Будут ли открываться музыкальные школы в молодых микрорайонах Минска?

Виталина Рудикова:

В перспективе мы планируем открывать музыкальные школы в новых микрорайонах Минска. Столица растет, и для удобства жителей такие школы нужны.

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