Эскизы к спектаклям, как и рукописи, не горят

С уникальными сценографическими материалами к постановкам по произведениям Янки Купалы знакомит выставка "Незабыўны пясняр Беларус_" в музее истории театральной и музыкальной культуры Беларуси.

Полвека эскизы к первым постановкам Янки Купалы пылились в папках. Два года назад работники купаловского музея передали ценные фонды в музей истории театральной и музыкальной культуры. В них - коллекция эскизов костюмов и декораций для пьесы "Павлинка" 1944 года - эта постановка открыла первый театральный сезон в послевоенном Минске. Забытые архивы выставили в музее в честь 125-летия со Дня рождения "песняра".

Эскизы костюмов и театральных декораций почти первых купаловских постановок - впервые выставлены в музее. На соседней экспозиции - тоже в первый раз для широкого зрителя выставлены фотографии из семейного фонда супруги и сестры Янки Купалы. На них больше представлена театральная жизнь "песняра" и его близких. И хоть Купала написал всего четыре пьесы, но и сегодня они самые громкие и самые популярные в культурной жизни белорусской столицы.