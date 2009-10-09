Эндрю Ллойд Веббер представил продолжение «Призрака оперы»

Известный композитор, лорд Эндрю Ллойд Веббер представил британской аудитории долгожданное продолжение своего знаменитого мюзикла «Призрак оперы» - «Любовь не умирает никогда».

Это знаменательное для британской аудитории событие состоялось в лондонском Театре Ее Величества - ровно 23 года спустя после премьеры здесь же «Призрака оперы».

Действие нового мюзикла происходит через десять лет после таинственного исчезновения призрака из Парижа. Настоящей интригой продолжения стало переселение Ллойдом Веббером призрака из французской столицы на Кони-Айленд, в Нью-Йорк, сообщает newsru.com.

По словам композитора, на сценическое воплощение идеи «Любовь не умирает никогда» ушло 17 лет. Премьера этой постановки, уже получившей высокие оценки критиков, состоится, как объявил автор, 9 марта 2010 года в лондонском театре «Аделфи», а 10 ноября премьерный показ пройдет в Нью-Йорке.