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Энциклопедия Беларуси пополняется

06 марта 2007 15:00
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Издательство "Белорусская Наука" подготовило вторую часть трёхтомника "Современная Беларусь". Книга "Экономический и научный потенциал" рассказывает об основных тенденциях в развитии экономики. Напомним, первый том справочника увидел свет в прошлом месяце. В нем содержалась общая характеристика страны, ее новейшая история, вопросы внешней и внутренней политики. Появление третьего заключительного тома - "Культура и искусство" - ожидается в начале апреля. В энциклопедии впервые собраны и проанализированы сведения о развитии страны за последние 15 лет.
# Культура

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