Ему подвластны роли трагические и комедийные, героико-драматические и острохарактерные

Народному артисту Беларуси и СССР Федору Шмакову исполняется 90 лет.

На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа он сыграл около 200 ролей и 50 в кино. За значительный вклад в развитие театрального искусства актер награжден орденом Дружбы народов, медалью Франциска Скорины, а в 2001 году - специальной премией Президента Республики Беларусь.

С 90-летием народного артиста СССР Федора Шмакова поздравил сегодня глава государства. "Вас по праву можно назвать патриархом белорусской сцены, который более 65 лет сохраняет верность прославленному театру имени Якуба Коласа. Поставленные Вами спектакли отличаются верностью жизненной правде, глубиной проникновения в суть пьесы и отличным режиссерским мастерством", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, неисчерпаемых творческих сил, бодрости и хорошего настроения.