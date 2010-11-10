Эмиру Кустурице белорусская студентка подарила шарж на него

Встреча прошла в рамках кинофестиваля «Листопад».

В небольшом зале на 400 мест людей собралось практически в два раза больше. Полтора часа общения — десятки вопросов. Режиссер рассказал о том, над какими фильмами работает сейчас, что для него важнее — кино, музыка или архитектура. По признанию Кустурицы, самые интересные встречи получаются, когда на вопросы из зала он может ответить реальными историями из жизни.

Эмир Кустурица, кинорежиссер (Сербия):

Мне понравились все вопросы. Сегодня в аудитории я увидел ту самую славянскую традицию общности — очень хорошую. Все вопросы были действительно умными.

Сегодняшний день мне напомнил, как я сам учился в Праге, и к нам приезжали известные итальянские режиссеры.

В подарок мастер получил шарж от одной из студенток. Она нарисовала его, пока Эмир Кустурица отвечал на вопросы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».