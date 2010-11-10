Эмир Кустурица: Сегодня в аудитории я увидел ту самую славянскую традицию общности

Знаменитый сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица дал мастер-класс для студентов белорусских творческих вузов. Встреча прошла в рамках кинофестиваля «Лістапад». В небольшом зале на 400 мест людей собралось практически в два раза больше. Приставные стулья не ставили — для них просто не было места.

Полтора часа общения — десятки вопросов. Режиссёр рассказал о том, над какими фильмами работает сейчас, что для него важнее — кино, музыка или архитектура. По признанию Кустурицы, самые интересные встречи получаются, когда на вопросы из зала он может рассказать реальными историями из жизни.

В подарок мастер получил шарж от одной из студенток. Она нарисовала его, пока Эмир Кустурица отвечал на вопросы.

Эмир Кустурица, кинорежиссер (Сербия):

Мне понравились все вопросы. Сегодня в аудитории я увидел ту самую славянскую традицию общности, очень хорошую. Все вопросы были действительно умными. Сегодняшний день мне напомнил, когда я сам учился в Праге и к нам приезжали известные итальянские режиссеры.

Эмир Кустурица не исключает возможности снять в Беларуси один из своих новых фильмов. Кстати, именно такое предложение сделал накануне мастеру Президент Беларуси, вручая Кустурице приз «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Кинорежиссёр дал интервью для программы «Неделя» нашего телеканала. Мастер рассказал, что думает о минском кинофестивале «Листопад», описал свои варианты политического мироустройства и прогнозы развития общества. По мнению режиссёра — будущее искусства в поиске национальной идентичности.

Эмир Кустурица, кинорежиссер (Сербия):

Я сам человек скорее из прошлого или из будущего — я не очень современный. Так вот, если смотреть в будущее, то мне кажется, что и ваш кинофестиваль, и многие другие добрые дела, которые начинаются на белоруской земле, с годами будут все лучше и лучше.

Полную версию интервью сербского кинорежиссёра нашему каналу смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» в ближайшее воскресенье 14 ноября в 19-30.

Если Кустурица научит чему-нибудь новому белорусских кинематографистов, то станет героем Беларуси