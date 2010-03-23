На ЕМI остались только Robbie Williams, который не популярен в Америке, и его не воспринимают британские подростки, а также Kylie Minogue, приятная певица, но с ней такие же проблемы, что и с Robbie.

В 2007 году самый музыкальный лейбл в мире EMI был продан неизвестной фирме за четыре миллиарда фунтов. Ходили слухи, что будто бы за этим стоит некто из числа российских олигархов. Как бы там ни было, но через год начались проблемы. Большинство серьезных музыкантов разбежались из фирмы кто куда: Rolling Stones, McCartney, Radiohead и другие. Все заявили, что им не нравится новый менеджмент. Журналисты охотились на нового исполнительного директора, но тот никак не объяснял уход артистов и сокращение рабочих мест.

Этим летом стало известно, что за последний год новой политики расходы компании достигли двух с половиной миллиардов долларов, и EMI заняла последнее место среди крупных музыкальных лейблов — катастрофа, какой не было еще никогда.

Когда-то на EMI работали сотни всемирно известных артистов. Некоторые остались там до сегодняшнего дня. Это Robbie Williams, который не популярен в Америке, и его не воспринимают британские подростки, а также Kylie Minogue, приятная певица, но с ней такие же проблемы, что и с Robbie.

Безусловно, успешным артистом EMI является только что группа Сoldplay, но этого недостаточно, политика так называемых продюсерских проектов оказалась катастрофической. Другие фирмы, такие, как, например, Virgin Atlantic, расширяют свой бизнес по границам музыки под новым названием Virgin Galactic, представляют самолет для пассажирских экскурсий в космос. Шампанское за самолет выпивал сам Arnold Alois Schwarzenegger. А вот несчастливые EMI вынуждены выставить на аукцион свою самую большую гордость — звукозаписывающую студию «Abbey Road», которая является Меккой для битломанов. Также там записывались Jeff Beck и группа Pink Floyd. За «Abbey Road» планируют получить примерно 50 миллионов долларов, но это только половина необходимых денег для того, чтобы EMI не исчезла в течение этого года.