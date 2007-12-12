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Елки бывают разные: зеленые, синие, красные:

12 декабря 2007 10:43
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Дизайнеры предлагают свои варианты украшения новогодних елок. Необычная выставка пройдет сегодня в Могилеве. В оформлении зеленых красавиц принимают участие цветочные салоны города, художественные школы и студии, мастера-добровольцы. Пройдет также благотворительная акция. Воспитанники художественной школы нарисуют новогодние открытки, а на обратной стороне укажут адреса и телефоны детей-инвалидов. Все желающие смогут вручить им или отправить по почте подарки.
# Культура

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