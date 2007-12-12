Елки бывают разные: зеленые, синие, красные:

Дизайнеры предлагают свои варианты украшения новогодних елок. Необычная выставка пройдет сегодня в Могилеве. В оформлении зеленых красавиц принимают участие цветочные салоны города, художественные школы и студии, мастера-добровольцы. Пройдет также благотворительная акция. Воспитанники художественной школы нарисуют новогодние открытки, а на обратной стороне укажут адреса и телефоны детей-инвалидов. Все желающие смогут вручить им или отправить по почте подарки.