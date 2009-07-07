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Елена Образцова отмечает юбилей

07 июля 2009 07:46
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Оперной диве исполнилось 70. Ее творчество — это подлинное культурное достояние России.

Она одной из первых певиц Страны Советов добилась мирового признания, завоевала лауреатские звания многих престижных вокальных конкурсов, а ее партнерами были самые знаменитые музыканты планеты.

В репертуаре певицы 85 партий в классических и современных операх, а также русские песни, старинные романсы и джазовые композиции.

С юбилеем народную артистку СССР Елену Образцову поздравил Президент Беларуси. «Благодаря яркому таланту, высокому исполнительскому мастерству и огромному личному обаянию вам удалось покорить самые прославленные оперные сцены и завоевать сердца поклонников в разных странах мира», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы с нетерпением ждут встреч с любимой артисткой, искусство которой дарит людям радость и  укрепляет духовные связи между народами.

# Культура

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