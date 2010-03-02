Электрический мастер-класс от белорусского гуру гитарного строя

Шестиструнные секреты грифоманам раскрывал маэстро Сергей Труханович.

В чем различия тирандо от апояндо, как освоить вибрато и легато гитарист групп «Палац» и «Крама» разъяснял буквально на пальцах. Математические формулы нотной грамоты будущие Джимми Хендриксы и Стивы Ваи встречали овациями.

Сергей Труханович, гитарист:

На самом деле, в Европе и во всем мире мастер-классы — понятие очень продвинутое, обширное. Есть специальные программы, специальные деньги, выделяемые государством музыкантам, которые ездят по стране, по музыкальным колледжам и дают мастер-классы, тем самым учат молодежь играть. Это нормальная практика, хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси эта практика развилась и закрепилась.