Дзіцячую філармонію адкрылі ў Стаўбцоўскім раёне ў Наваколасаўскай школе мастацтваў

Гэта дало магчымасць далучыць да высокага выхаванцаў мясцовага дзіцячага садка. Два разы на тыдзень вучні школы рыхтуюць для іх канцэрты. Танцы, эстрадны вакал, народныя песні, ігра на народных інструментах прыводзяць малых у захапланне.



У настаўнікаў – свая мэта. Сярод гледачоў яны могуць разгледзець таленты, запрасіць іх да сябе.



Сёлета ў Наваколасаўскай школе мастацтваў навучаюцца 110 чалавек. Творчасцю заёмаецца палова дзяцей былога вайсковага гарадка, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



Святлана Глазкова, загадчык тэарэтычнага аддзялення Наваколасаўскай школы мастацтва:

Детям очень нравится. Это настолько благодарная публика, они всегда идут с удовольствием на наши концерты. Наша цель – их просветить, обогатить их духовный мир. Вместе с тем мы готовим подрастающую смену нашим детям – они приходят потом поступать в нашу школу.



Дар’я Рудніцкая, навучэнка Наваколасаўскай школы мастацтва:

Я научилась танцевать, петь, писать ноты, играть на фортепиано.



Дар’я Глазкова, навучэнка Наваколасаўскай школы мастацтва:

Это то место, где можно заняться творчеством, попеть ради удовольствия.