Джонни Депп уйдет из «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп намерен уйти из киноэпопеи «Пираты Карибского моря» после выхода четвертого фильма цикла, получившего название «На странных волнах».

Как сообщает Cinemablend, Депп склонен остаться в четвертом фильме цикла, но Disney уже готовит нового Джека Воробья для пятой и шестой частей франшизы.

Депп, сыгравший капитана Джека Воробья в оригинальной пиратской трилогии, стал единственным из трех главных героев цикла, кто согласился сыграть в четвертом фильме. Орландо Блум и Кира Найтли, как и режиссер трилогии Гор Вербински, в проект возвращаться не стали.

На прошлой неделе Депп уже заявил, что потерял интерес к четвертым «Пиратам» после ухода из Disney ее главы Дика Кука. Именно Кук в свое время заманил актера в пиратскую франшизу.

При этом, по информации Cinemablend, Депп считает, что удачным был только первый фильм про пиратов, остальные оказались «отстойными». Несмотря на это, вторые «Пираты» заработали в прокате 1,06 млрд долларов, третьи — 960 млн.

Кто способен заменить Джонни Деппа, не сообщается. Съемки «На странных волнах» должны начаться этой весной, релиз в данный момент планируется на 2011 год, пишет Newsru.com.