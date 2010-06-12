Прямой эфир

Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур

12 июня 2010 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Джон Фогерти - экс-лидер классической рок-группы «Creedence Clearwater Revival».

В конце 60-х ковбойские ритмы покорили весь мир, группа «Creedence Clearwater Revival» имела глобальный успех и несколько лет славы, но вскоре она распалась. Поругались два родных брата Том и Джон Фогерти. Им просто не хватало денег, потому что всю прибыль забирал звукозаписывающий лейбл.

Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур-1

Уже в 73 году Джон Фогерти начал сольную карьеру.

Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур-4

Джон Фогерти:
После распада группы у меня была идея  воплотить в жизнь кантри-музыку, вернуться к корням. Альбом «Blue ridge rangers» был приурочен именно этому. Спустя 36 лет я опять решил вернуться к этой теме, мой новый альбом получил название «Рейнджеры возвращаются». Несколько раз я решал кинуть все, в смысле музыку, но каждые10 лет я возвращался.

Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур-7

Каждые 10 лет Джон Фогерти записывал хотя бы по одному альбому, которые получали глобальную популярность. Под старость лет Джон Фогерти направился в очередной мировой тур.

Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур-10

Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур-12

# Культура # Старость

Другие новости рубрики

Все новости
На аукционе, посвященном Мерилин Монро, можно купить не только ее рентгеновские снимки
12 июня 2010 16:27

На аукционе, посвященном Мерилин Монро, можно купить не только ее рентгеновские снимки

10 июня 2010 16:35

Взгляд белорусских студентов на принципы и нормы древнего искусства народов Латинской Америки

10 июня 2010 08:52

Илья Глазунов отмечает 80-летие