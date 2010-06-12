Джон Фогерти на старости лет начинает новый мировой концертный тур

Джон Фогерти - экс-лидер классической рок-группы «Creedence Clearwater Revival». В конце 60-х ковбойские ритмы покорили весь мир, группа «Creedence Clearwater Revival» имела глобальный успех и несколько лет славы, но вскоре она распалась. Поругались два родных брата Том и Джон Фогерти. Им просто не хватало денег, потому что всю прибыль забирал звукозаписывающий лейбл.

Уже в 73 году Джон Фогерти начал сольную карьеру.

Джон Фогерти:

После распада группы у меня была идея воплотить в жизнь кантри-музыку, вернуться к корням. Альбом «Blue ridge rangers» был приурочен именно этому. Спустя 36 лет я опять решил вернуться к этой теме, мой новый альбом получил название «Рейнджеры возвращаются». Несколько раз я решал кинуть все, в смысле музыку, но каждые10 лет я возвращался.