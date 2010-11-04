Джоан Роулинг придется доказывать в суде, что «Гарри Поттер» не плагиат

О съемках новой серии приключений юного волшебника Гарри Поттера «Гарри Поттер и Дары смерти». Начало проката фильма в ноябре 2010г.

Девид Хейман, продюсер:

Я считаю, что мне бесконечно повезло, совсем недавно я и представить не мог, что буду снимать финальные серии саги про Гарри Поттера. Несмотря на происходящие события, первостепенное место все равно занимают личности главных героев, именно теперь их внутренние перемены важнее всего.

Тем временем недавно лондонский суд в конце концов принял к рассмотрению дело по возможному плагиату. Адвокаты писателя Эдриана Джейкобса не первый год уверяют, что автор книги «Гарри Поттера и кубок огня» Джоан Роулинг украла сюжет и детали из сказки Джейкобса «Приключения волшебника Вилли».

Пол Ален, адвокат:

Сказка была издана небольшим тиражом в 1987 году, Эдриан Джейкобс умер в 1997, но его потомки находят все новые и новые фрагменты из книги «Приключения волшебника Вилли» в приключениях Гарри Поттера.

Интресеный факт: Джейкобс в 80-е годы сотрудничал с литературным агентом, который со временем стал литературным агентом и Джоан Роулинг в 2000-е. Он имел возможность предложить старые идеи, сюжетные линии Джоан Роулинг.

Томас Кляйн, юрист:

У нас нет никаких общих претензий, мы собирается судиться посюжетно, например, книга «Гарри Поттер и огненный кубок» имеет наибольшее подобие к работе Эдриана Джейкобса.

С одной стороны это не первый претендент на прибыль от продаж Гарри Поттера. Параллели в сюжетах разных книг также существуют. Смогут ли юристы умершего писателя что-нибудь доказать в суде, или Джоан Роулинг, что ее книга — не плагиат, об это мы сможем узнать только через несколько лет, сообщает корреспондент телкомпании «Столичное телевидение».