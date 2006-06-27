Джоан Роулинг напускает тумана

В седьмой книге о приключениях юного мага Гарри Поттера два персонажа погибнут, призналась знаменитая британская писательница Джоан Роулинг. Она подчеркнула, что речь идет не о второстепенных персонажах, и поэтому смерть, возможно, угрожает и самому Гарри. Ожидается, что новая книга поступит в продажу в лучшем случае в следующем году: Роулинг рассказала, что еще не закончила работу над ней. Первые шесть книг о Гарри Поттере переведены на 63 языка, продано более 300 млн. экземпляров. Писательница заявила, что с самого начала планировала создать именно семь книг, и не намерена отказываться от этой идеи. По ее словам, последняя глава была написана еще в 1990 году, и теперь ей пришлось лишь немного переделать текст. Именно поэтому у Джоан Роулинг уже сейчас есть четкое представление о том, как закончатся приключения Гарри Поттера.