Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая» — одно из самых масштабных изданий в истории Беларуси — презентовали в Минске

Сегодня в Минске презентовали 2-томный фотоальбом «Беларусь созидающая». На его страницах представлена широкая панорама строительства, реконструкции и модернизации крупных городов и малых населенных пунктов Беларуси за 15-летний период ее новейшей истории. Это то, что создали белорусы за годы суверенитета.

Ведущий редактор этого издания сам удивлен, как изменился облик белорусских городов и сел. Фотоальбом «Беларусь созидающая» — одно из самых масштабных иллюстрированных изданий в истории Беларуси. В деталях и на двух языках о более чем 260 объектах, зданиях и сооружениях.

Дмитрий Жук, генеральный директор УП «БЕЛТА»:

Очень большая работа была проделана. В книге более 5 тысяч фотографий. Соответственно, для отбора было в разы больше. Работать было легко, есть что показать.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Когда мы видим красивые дворцы, красивые улицы, замечательные социальные объекты, мощную строительную базу страны, то понимаем, что Беларусь состоялась.

Новейшая история Беларуси получилась яркой и увесистой. В двух томах фолианта 1200 страниц. А на каждой из них все уголки Беларуси.

В 1999 году будущий Центр радиационной медицины и экологии человека был включен в список важнейших социально-значимых объектов, в декабре 2003 первых пациентов здесь приняли офтальмологи. А сейчас этот объект на страницах уникального издания. Ведь курс на оздоровление медицины — государственная политика. Сложнейшие операции и тяжелейшие курсы химиотерапии дают еще один шанс не только белорусам.

Сельское хозяйство Беларуси за 15 лет в корне сменило имидж. Селекционно-гибридный центр «Западный», что на Брестчине, — тому подтверждение. Собственное производство мяса, молока и зерна. А еще и энергию они добывают сами.

«Беларусь созидающая» — уникальная книга. Ее получит каждый делегат IV Всебелорусского народного собрания. Но фолиант можно рассматривать как подарок всем белорусам. Ведь ее страницы — это страницы истории строительства нашего государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».