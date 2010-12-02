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Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая» — одно из самых масштабных изданий в истории Беларуси — презентовали в Минске

02 декабря 2010 19:01
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Сегодня в Минске презентовали 2-томный фотоальбом «Беларусь созидающая». На его страницах представлена широкая панорама строительства, реконструкции и модернизации крупных городов и малых населенных пунктов Беларуси за 15-летний период ее новейшей истории. Это то, что создали белорусы за годы суверенитета.

Ведущий редактор этого издания сам удивлен, как изменился облик белорусских городов и сел. Фотоальбом «Беларусь созидающая» — одно из самых масштабных иллюстрированных изданий в истории Беларуси. В деталях и на двух языках о более чем 260 объектах, зданиях и сооружениях.

Дмитрий Жук, генеральный директор УП «БЕЛТА»:
Очень большая работа была проделана. В книге более 5 тысяч фотографий. Соответственно, для отбора было в разы больше. Работать было легко, есть что показать.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:
Когда мы видим красивые дворцы, красивые улицы, замечательные социальные объекты, мощную строительную базу страны, то понимаем, что Беларусь состоялась.

Новейшая история Беларуси получилась яркой и увесистой. В двух томах фолианта 1200 страниц. А на каждой из них все уголки Беларуси.

В 1999 году будущий Центр радиационной медицины и экологии человека был включен в список важнейших социально-значимых объектов, в декабре 2003 первых пациентов здесь приняли офтальмологи. А сейчас этот объект на страницах уникального издания. Ведь курс на оздоровление медицины — государственная политика. Сложнейшие операции и тяжелейшие курсы химиотерапии дают еще один шанс не только белорусам.

Сельское хозяйство Беларуси за 15 лет в корне сменило имидж. Селекционно-гибридный центр «Западный», что на Брестчине, — тому подтверждение. Собственное производство мяса, молока и зерна. А еще и энергию они добывают сами.

«Беларусь созидающая» — уникальная книга. Ее получит каждый делегат IV Всебелорусского народного собрания. Но фолиант можно рассматривать как подарок всем белорусам. Ведь ее страницы — это страницы истории строительства нашего государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Альбом

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

Фото. Двухтомный фолиант «Беларусь созидающая»

# Культура # Фотофакт

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