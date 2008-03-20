Два Гран-при и три первых места:

Впервые детская команда из Беларуси одержала практически абсолютную победу на международном конкурсе в Египте "Хрустальная корона Вселенной-2008". Ежегодно он собирает сотни молодых людей до 13 лет, готовых продемонстрировать свои успехи в театральном мастерстве и искусстве моделинга. Юные таланты привезли в Минск хрустальный кубок абсолютного чемпиона. Белорусская команда получила награды за самые яркие творческие номера, лучшие портфолио, слайд-шоу, костюмы и декорации.