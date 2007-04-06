Душа Ефросинии Полоцкой нашла успокоение:

Брестский художник, Николай Кузьмич, завершает создание раки для святых мощей Ефросинии Полоцкой. Еще незаконченная гробница уже восхищает своей красотой и величием.

В 1997 году брестский мастер воссоздал точную копию Креста Преподобной Ефросинии Полоцкой, в 2001 закончил специальный футляр, где теперь хранится сама святыня. Николаю Кузьмичу с благословения владыки Филарета, выпала честь воссоздать и раку для святых мощей Преподобной Ефросинии. Прежде, чем приступить к работе автор тщательно изучал имеющиеся исследования. После чего был изготовлен эскиз гробницы.



3 года спустя гробница практически готова. Сегодня она занимает половину мастерской. Работы в этой комнате не прекращаются ни на минуту. Художник и его помощники старательно обрабатывают каждый миллиметр гробницы. Внешнюю сторону раки украшают барельефы, отображающие перенесение мощей преподобной из Иерусалима в Киев и закладку Свято-Преображенского храма. Виноградная лоза и узор орнамента из цветной эмали окантовывают раку по периметру. Верхнюю крышку надгробия, как и в оригинале, знаменует писаный лик преподобной Евфросинии.

Оригинальная рака Евфросинии Полоцкой в византийском стиле ХII века в виде древнего саркофага была изготовлена в 1910 году в Москве ко дню перенесения мощей преподобной из Киево-Печерской лавры в Полоцк. В 1921 году в ходе компании по изъятию церковных ценностей рака с мощами была вскрыта и вывезена. Судьба оригинального саркофага не известно по сей день. Воссозданная гробница в день памяти белорусской святой 5 июня займет достойное место в Полоцком Спасо-Ефросиньевском монастыре.