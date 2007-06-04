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Духовые оркестры - все лето в столичных парках

04 июня 2007 11:13
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В Минске эту традицию возобновили в 2003 году, и за четыре года ее поддержали тысячи минчан.

Именно по их просьбе решено проводить такие концерты. Уже в эти выходные с 15.00 духовые оркестры начнут выступления в парке Горького. А 17.00 - в парке 50-летия октября.

И еще один сюрприз для минчан. Первого июля на площади Независимости  откроют  фонтан.   Специалисты обещают, что  водный каскад станет одним  из достопримечательностей столицы. Продумано его световое оформление. А в качестве музыкального сопровождения будет звучать гимн Минска.  Пока же фонтан готовят к работе. Отрегулировать его  белорусам помогут  немецкие специалисты.

# Культура

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