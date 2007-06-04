Духовые оркестры - все лето в столичных парках

В Минске эту традицию возобновили в 2003 году, и за четыре года ее поддержали тысячи минчан.

Именно по их просьбе решено проводить такие концерты. Уже в эти выходные с 15.00 духовые оркестры начнут выступления в парке Горького. А 17.00 - в парке 50-летия октября.

И еще один сюрприз для минчан. Первого июля на площади Независимости откроют фонтан. Специалисты обещают, что водный каскад станет одним из достопримечательностей столицы. Продумано его световое оформление. А в качестве музыкального сопровождения будет звучать гимн Минска. Пока же фонтан готовят к работе. Отрегулировать его белорусам помогут немецкие специалисты.