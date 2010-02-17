Дуэт юных могилевских аккордеонисток пригласили на сцену Государственного кремлёвского дворца

Музыканты примут участие в концерте «Карнавал аккордеона», который пройдет 18 февраля.

Дуэт существует уже не первый год. Музыкальные произведения в их виртуозном исполнении не оставляют равнодушными никого. За немноголетний по сценическим меркам, но профессиональный творческий путь им уже покорились десятки разных сцен. Девочки дважды выступали в Белорусской государственной филармонии, теперь с их творчеством познакомятся и в Кремле.

Виктория Трандофилиди:

В Москве мы будем играть два произведения: «Парижский каскад» и «Савку и Гришку». «Савка и Гришка» — основное, так как там звучит белорусская народная песня. Это будет такой наш сюрприз.

Обе аккордеонистки учатся по программе одарённых детей. Лиза в свои 11 лет уже стипендиат специальной премии президента Беларуси. Девочки — неоднократные призеры республиканских и международных конкурсов. Воспитанницы Могилевской гимназии-колледжа искусств будут самыми молодыми музыкантами на концерте в Москве. Кроме белорусского произведения на главной российской сцене могилёвские виртуозы аккордеона исполнят и всемирно известный «Парижский каскад». Обе композиции оттачиваются буквально по каждой ноте.

Впереди ещё много непокоренных музыкальных вершин. После московского «карнавала аккордеонов» репетиции продолжатся. Уже сейчас могилёвские виртуозки мечтают побывать в немецком Клингентале, где собираются лучшие аккордеонисты со всего мира. А значит поддержать высокий имидж белорусской школы аккордеона на международном уровне в ближайшие годы будет кому.