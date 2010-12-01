Драгоценности герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон проданы на аукционе в Лондоне

Коллекция из 20 ювелирных изделий ушла почти 8 миллионов фунтов стерлингов — это более чем вдвое выше оценочной стоимости.

Среди уникальных украшений — любимый браслет герцогини с девятью подвесками-крестами, каждый из которых посвящен важному событию в ее жизни.

Самым же дорогим лотом стал платиновый браслет в виде пантеры, инкрустированный ониксом и бриллиантами. Это украшение в свое время король Эдуард подарил ей, обычной американке, ради которой он отрекся от престола, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».