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Драгоценности герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон проданы на аукционе в Лондоне

01 декабря 2010 15:37
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Коллекция из 20 ювелирных изделий ушла почти 8 миллионов фунтов стерлингов — это более чем вдвое выше оценочной стоимости.

Среди уникальных украшений — любимый браслет герцогини с девятью подвесками-крестами, каждый из которых посвящен важному событию в ее жизни.

Самым же дорогим лотом стал платиновый браслет в виде пантеры, инкрустированный ониксом и бриллиантами. Это украшение в свое время король Эдуард подарил ей, обычной американке, ради которой он отрекся от престола, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура # Фотофакт

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