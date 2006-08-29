Дому шляхтича Уминского возвращают первоначальный облик

Это здание на площади Независимости больше известно как Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. А 28 августа его силуэт видоизменился: на строении установили башню, которая украшала его вплоть до 80-х годов.

Это здание на площади Независимости в стиле модерн хорошо известно каждому минчанину. Строение, возведенное в 1900-х годах по проекту архитектора Генриха Гая, было доходным домом и принадлежало дворянину Уминскому. Вплоть до 80-х годов прошлого века оно продолжало выполнять функцию жилого дома. Одно время здесь жил известный отечественный дирижер Григорий Ширма.

Восстановление первоначального облика башенки поручили архитектору Александру Фактаровичу. Сложностей с подъемом было немало. Окончательное преображение фасада здания можно будет наблюдать на День города. К 10 сентября отсюда исчезнут леса, а типовые двери заменят дубовыми со стилизованным рисунком.