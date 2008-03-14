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Дому-музею 1-го съезда РСДРП - 85

14 марта 2008 09:09
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Историческую ценность здания признали в январе 1923-го и 14 марта, в день 25-летия съезда, был открыт и сам Дом-музей.

Во время войны здание было разрушено, но по сохранившимся чертежам восстановлено заново уже в 48-м. В связи с реконструкцией проспекта Ленина домик временно перенесли ближе к Свислочи.

В советские времена здесь побывали практически все видные деятели международного коммунистического и рабочего движения. Сюда не только водили экскурсии, здесь принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты, организовывали встречи с ветеранами. Ежегодно в музее бывало до 800-сот тысяч человек.

В начале 90-х Дом стал филиалом национального музея истории и культуры. Сейчас он на капитальной реконструкции. Вместе с выставочными залами в порядок приведут мансарду и прилегающий яблоневый сад. И будут готовиться к встрече новых посетителей.

# Культура # Музеи

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