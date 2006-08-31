Дом № 11 на улице Янки Купалы засыпали цветами:

31 августа здесь установили мемориальную доску народному писателю Беларуси Ивану Шамякину. В этом доме классик прожил почти 40 лет.

Два года назад мастер ушел из жизни. Но оставил после себя огромное наследие - общий тираж книг Ивана Шамякина составляет около 25 миллионов экземпляров. Большую популярность у читателей завоевали его романы "Глыбокая плынь", "Петраград-Брэст", "Сэрца на далонi", "Вазьму твой боль" и другие произведения.

Открытие мемориальной доски состоялось в рамках мероприятий по увековечению памяти Ивана Шамякина - в нынешнем году отмечается 85-летие со дня рождения классика. В столице решением Мингорсовета имя белорусского писателя присвоено проектируемой улице в микрорайоне Сухарево-4. Планируется и создание полнометражного документально фильма "Иван Шамякин".