Долгожителю сцены — опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини — исполняется 45 лет!

«Мадам Баттерфляй», великая опера великого Джакомо Пуччини, была поставлена на подмостках Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в 1965 году.

Над постановкой работали дирижер Татьяна Коломийцева и режиссер Олег Моралев. Но на самом деле музыка знаменитой оперы звучит на сцене белорусской оперы намного дольше — уже 70 лет. Еще в 1940 году появилась первая постановка «Чио-Чио-сан» в режиссуре Златогорова, художником-постановщиком был Николаев. После войны постановку восстановил режиссер Борисевич. А в 1965 году появился совершенно новый спектакль.

За эти десятилетия в спектакле сменилось не одно поколение исполнителей, и каждый привносит в эту музыку свою душу и свое сердце.

Сергей Франковский, народный артист Беларуси:

— Пуччини — замечательный мелодист. Его музыка — красива и необычна.

«Мадам Баттерфляй» — это опера о женщине, написанная прежде всего для женщины. Женщины — певицы и актрисы. Недаром партия Чио-Чио-сан считается одной из самых сложных.

Нина Шарубина, лауреат Национального конкурса им. Л. Александровской:

— Она (партия Чио-Чио-сан — CTV.by) по продолжительности очень большая. Считается, что это моноспектакль. К тому же, она очень драматична. В опере вроде как нет крайнего регистра — в ней всего лишь одно до третьей октавы. Но она выставлена настолько напряженно в музыкальном аспекте, что спектакль до сих пор не уходит со сцены.

«Мадам Баттерфляй», несмотря на экзотичность сюжета и персонажей, осталась прежде всего итальянской оперой, написанной в лучших традициях этого жанра. Эта опера полна подлинно итальянского темперамента, страстей, эмоций, в то же время она бесконечно нежная, тонкая и лиричная. Своеобразная венецианская маска в обертке из рисовой бумаги.