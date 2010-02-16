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Долгожителю сцены — опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини — исполняется 45 лет!

16 февраля 2010 14:00
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«Мадам Баттерфляй», великая опера великого Джакомо Пуччини, была поставлена на подмостках Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в 1965 году.

Над постановкой работали дирижер Татьяна Коломийцева и режиссер Олег Моралев. Но на самом деле музыка знаменитой оперы звучит на сцене белорусской оперы намного дольше — уже 70 лет. Еще в 1940 году появилась первая постановка «Чио-Чио-сан» в режиссуре Златогорова, художником-постановщиком был Николаев. После войны постановку восстановил режиссер Борисевич. А в 1965 году появился совершенно новый спектакль.

За эти десятилетия в спектакле сменилось не одно поколение исполнителей, и каждый привносит в эту музыку свою душу и свое сердце.

Фото. Опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини исполняется 45 лет

Фото. Опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини исполняется 45 лет

Фото. Опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини исполняется 45 лет

Фото. Опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини исполняется 45 лет

Фото. Опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини исполняется 45 лет

Сергей Франковский, народный артист Беларуси:
— Пуччини — замечательный мелодист. Его музыка — красива и необычна.

Фото. Сергей Франковский, народный артист Беларуси

«Мадам Баттерфляй» — это опера о женщине, написанная прежде всего для женщины. Женщины — певицы и актрисы. Недаром партия Чио-Чио-сан считается одной из самых сложных.

Нина Шарубина, лауреат Национального конкурса им. Л. Александровской:
— Она (партия Чио-Чио-сан — CTV.by) по продолжительности очень большая. Считается, что это моноспектакль. К тому же, она очень драматична. В опере вроде как нет крайнего регистра — в ней всего лишь одно до третьей октавы. Но она выставлена настолько напряженно в музыкальном аспекте, что спектакль до сих пор не уходит со сцены.

Фото. Нина Шарубина, лауреат Национального конкурса им. Л. Александровской

«Мадам Баттерфляй», несмотря на экзотичность сюжета и персонажей, осталась прежде всего итальянской оперой, написанной в лучших традициях этого жанра. Эта опера полна подлинно итальянского темперамента, страстей, эмоций, в то же время она бесконечно нежная, тонкая и лиричная. Своеобразная венецианская маска в обертке из рисовой бумаги.

Фото. Опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини исполняется 45 лет

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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