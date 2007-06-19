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"Добро пожаловать в рай"

19 июня 2007 09:14
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Под таким названием в Германии проходит ежегодный фестиваль песчаной скульптуры.Средневековые замки, готические соборы и причудливые абстрактные фигуры привлекают толпы туристов. Место проведения фестиваля - центральный Берлинский вокзал. Сюда из разных районов Германии было завезено свыше 2 тысяч тонн песка. Инструменты скульпторов - лопаты, вода и трубочки для коктетейля, которыми авторы обдувают произведения от лишних песчинок. Благодаря фантазии и вдохновению атмосфера праздника будет ощущаться на площадке вплоть до окончания фестиваля.
# Культура

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