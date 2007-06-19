"Добро пожаловать в рай"

Под таким названием в Германии проходит ежегодный фестиваль песчаной скульптуры.Средневековые замки, готические соборы и причудливые абстрактные фигуры привлекают толпы туристов. Место проведения фестиваля - центральный Берлинский вокзал. Сюда из разных районов Германии было завезено свыше 2 тысяч тонн песка. Инструменты скульпторов - лопаты, вода и трубочки для коктетейля, которыми авторы обдувают произведения от лишних песчинок. Благодаря фантазии и вдохновению атмосфера праздника будет ощущаться на площадке вплоть до окончания фестиваля.