До открытия Славянского базара осталось два дня 

Первые фестивальные мероприятия начнутся 9 июля. В 22 часа опробует сцену вечный любовник и злодей сердцеед Валерий Леонтьев с сольной программой.

Для звезд первой величины только условия класса «Люкс». В гостиницу «Лучеса» высадится настоящий звездный десант. 3-комнатные апартаменты готовы для Филиппа Киркорова, Софии Ротару, Александра Рыбака, Сары Коннор и Лары Фабиан. Здесь готовы исполнить любые звездные прихоти. Вегетарианское меню, подушки без аллергенного пуха и минеральная вода, доставленная из Минска.

А начинающие коллективы не побрезгуют и детскими лагерями под Витебском.

В этом году через службу аккредитации пройдет 5 тысяч человек из 35 стран мира.

Ольга Макей, Яна Шипко, Андрей Сержантов и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ Витебск