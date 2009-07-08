Прямой эфир

До открытия Славянского базара осталось два дня 

08 июля 2009 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Первые фестивальные мероприятия начнутся 9 июля. В 22 часа опробует сцену вечный любовник и злодей сердцеед Валерий Леонтьев с сольной программой.

Для звезд первой величины только условия класса «Люкс». В гостиницу «Лучеса» высадится настоящий звездный десант.  3-комнатные апартаменты готовы для  Филиппа Киркорова, Софии Ротару, Александра Рыбака, Сары Коннор и Лары Фабиан.  Здесь  готовы исполнить любые звездные прихоти. Вегетарианское меню, подушки без аллергенного пуха и минеральная вода, доставленная из Минска. 

А начинающие коллективы не побрезгуют и детскими лагерями под Витебском.

В этом году через службу аккредитации пройдет 5 тысяч человек из 35 стран мира.

Ольга Макей, Яна Шипко, Андрей Сержантов и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ Витебск

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012

Другие новости рубрики

Все новости
08 июля 2009 15:06

Басков на «Славянский базар» не приедет, жюри конкурса «Витебск-2009» возглавит Вайкуле

08 июля 2009 10:03

Продолжит ли Беловежская пуща борьбу за титул чуда света, станет известно 9 июля

08 июля 2009 09:19

Во французском замке создадут музей Антуана де Сент-Экзюпери