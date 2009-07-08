До открытия Славянского базара осталось два дня 

Для звезд первой величины только условия класса «Люкс». В гостиницу «Лучеса» высадится настоящий звездный десант. 3-комнатные апартаменты готовы для Филиппа Киркорова, Софии Ротару, Александра Рыбака, Сары Коннор и Лары Фабиан. Здесь готовы исполнить любые звездные прихоти. Вегетарианское меню, подушки без аллергенного пуха и минеральная вода, доставленная из Минска.
А начинающие коллективы не побрезгуют и детскими лагерями под Витебском.
В этом году через службу аккредитации пройдет 5 тысяч человек из 35 стран мира.
Ольга Макей, Яна Шипко, Андрей Сержантов и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ Витебск