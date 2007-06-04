Дни Минска - в российской столице

Выставка-ярмарка минской продукции, на которой представлен широчайший ассортимент товаров - одно из центральных событий.

В рамках мероприятия - совместное заседание Мингорисполкома и коллегии префектуры Южного административного округа Москвы. Также пройдет ряд "круглых столов", посвященных наиболее актуальным проблемам взаимодействия в экономической и социально-культурной сферах.

Белорусы посетят также ряд предприятий округа. 7 июня в спорткомплексе "Лужники" состоится гала-концерт с участием минских профессиональных и самодеятельных артистов. Ряд концертов пройдет и на других площадках юга Москвы. Кроме того, запланированы товарищеские футбольные матчи.

Торгово-экономическая миссия Алтайского края России начинает свою работу в Беларуси. Для участия в ней в республику прибывает представительная делегация предприятий этого российского региона. Основная цель - укрепление и развитие торгово-экономического сотрудничества между белорусскими и алтайскими предприятиями.