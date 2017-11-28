Дни культуры Турции в Беларуси проходят в Минске

Новости Беларуси. Живопись, музыка и танцы. Дни культуры Турции пройдут в Беларуси. Уже 28 ноября в Минске. Зрителей ждет насыщенная концертная программа: турецкая опера, показ традиционных нарядов, народные танцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои труды представят мастера, которые работают с техникой мраморирования бумаги эбру, декоративной росписи керамики чини и занимаются миниатюрами тезхип – древним искусством украшения книг с помощью позолоты.

Всего в программе около десятка мероприятий, которые охватят и регионы страны. Так, в Молодечно пройдет тематический концерт и фотовыставка. На большинство мероприятий вход свободный. Дни культуры будут проходить в несколько дней и завершатся 30 ноября.