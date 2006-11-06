Дни культуры Болгарии в Беларуси пройдут с 6 по 15 ноября

Дни культуры Болгарии в Беларуси, которые пройдут с 6 по 15 ноября, предполагают насыщенную программу и будут включать презентацию торгово-экономического и туристического потенциала этой страны. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Петко Ганчев.

По словам дипломата, проведение этих дней позволит продвинуться дальше во взаимоотношениях Беларуси и Болгарии. "Сотрудничество наших стран необходимо укреплять и развивать", - убежден дипломат.

В рамках Дней культуры Болгарии в Беларуси пройдет демонстрация коллекции фильмов болгарской классики. Планируется, что 8 ноября в здании Национальной библиотеки состоится презентация переведенной на белорусский язык болгарской исторической книги "Час памежны".

С 11 по 15 ноября в Минске также пройдет торгово-промышленная выставка, которая представит большой потенциал Болгарии в различных сферах.