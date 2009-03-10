Дни Франкофонии открываются в столице

Любителей французского кино, литературы, музыки, театра ожидает немало приятных сюрпризов. Известные и новые фильмы можно посмотреть в кинотеатре «Центральный». Дни поэзии будут сочетать "смех и юмор". А следующую неделю полностью посвятят французскому языку. Завершатся Дни Франкофонии 20 марта традиционным гала-концертом с французскими песнями и танцами. Отметим, франкофонов в мире более 200 миллионов, а изучающих французский язык с каждым годом все больше. И сейчас таковых 118 миллионов.