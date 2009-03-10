Прямой эфир

Дни Франкофонии открываются в столице

10 марта 2009 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Любителей французского кино, литературы, музыки, театра ожидает немало приятных сюрпризов. Известные и новые фильмы можно посмотреть в кинотеатре «Центральный». Дни поэзии будут сочетать "смех и юмор". А следующую неделю полностью посвятят французскому языку. Завершатся Дни Франкофонии 20 марта традиционным гала-концертом с французскими песнями и танцами. Отметим, франкофонов в мире более 200 миллионов, а изучающих французский язык с каждым годом все больше. И сейчас таковых 118 миллионов.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
06 марта 2009 08:52

"Симфония весны" зазвучала в Минске

05 марта 2009 19:03

Праздничный вечер проходит в Государственном музыкальном театре

05 марта 2009 19:02

Американский джаз в Минске