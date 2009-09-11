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Дни Европейского наследия в Минске

11 сентября 2009 06:31
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Они откроются под девизом «Беларусь самобытная».

Ученые и эксперты из Министерства культуры обсудят роль и значение историко-культурного наследия в формировании национальной идентичности и воспитании молодого поколения. Участники встречи рассмотрят пути интеграции белорусского наследия в европейское и международное культурное пространство. Среди других важных вопросов – проблемы включения белорусских памятников во Всемирные списки культурного наследия.

Цель этой акции – привлечь внимание общества к богатой мозаике европейских культур и содействовать укреплению самобытности континента.

# Культура

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