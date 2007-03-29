Дни белорусского кино впервые открываются в Краснодаре

Они пройдут в рамках фестиваля европейского кино. Честь открыть форум выпала белорусскому кинематографу.Зрители Краснодара познакомятся кинолентами "Анастасия Слуцкая", "Маленькие беглецы" и "Прикованный". Пакет художественных фильмов формируют "Бальное платье" Маргариты Касымовой и Ирины Волох, "Я помню..." Сергея Сычева, "Еще раз о войне" Петра Кривостаненко. Будет представлено документальное кино, рассказывающее о Беларуси, а также анимация. В составе творческой делегации -Владимир Гостюхин, Светлана Суховей, Светлана Зеленковская и Валерий Рыбарев. Именитые белорусы проведут мастер-классы для студентов театральных учебных заведений. Запланированы и творческие встречи со зрителями.