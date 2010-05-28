Дмитрий Хворостовский — самый взыскательный исполнитель на «Славянском базаре-2010» в Витебске

В Витебске раскрыли секреты подготовки к «Славянскому базару» — главному культурному событию предстоящего лета в Беларуси.

На этот раз «Славянский базар» максимально отойдет от привычного формата. Главная сцена превратится в большой экран, витебские площади на время станут танцполами, а улицы — выставочными залами. Ну и, конечно же, райдеры «звезд». Это всегда главный предмет охоты журналистов.

До главного музыкального события года на сцене Летнего Амфитеатра остается чуть больше месяца. Но организаторы «Славянского базара» уже готовятся принять именитых артистов. Чем выше уровень фестиваля, тем выше звездные требования.

Наиболее удивил в этом году райдер Дмитрия Хворостовского. У звезды первой величины особые предпочтения даже к длине автомобиля. Да и водитель у прославленного оперного баритона, живущего в Лондоне, должен быть настоящим джентльменом. Певец сядет в машину, за рулем которой будет только гладко выбритый мужчина, который не пьет, не курит, носит белую рубашку и галстук.

Одним из сюрпризов фестиваля станет концерт под названием «Итальянская ночь» с участием Аль Бано и Риккардо Фольи. Однако это не единственные зарубежные гости. «Славянский базар» соберет участников из 27 стран. При такой насыщенной программе фестиваль выходит за привычные рамки.

В этом году еще одной концертной площадкой станет больше. Обновленная Площадь Победы в фестивальные дни превратится в огромную танцплощадку. На площади, к слову, самой большой в Беларуси, споют звезды «Евровидения» и Дима Билан. Так что с 7 июля буквально весь город заживет фестивалем.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебск.