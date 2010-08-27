Дмитрий Дюжев: На втором курсе меня хотели отчислить за профнепригодность

Дмитрий Дюжев — популярный киноактер, талантливый артист театра, одаренный певец, заботливый муж и отец. Родился 9 июля 1978 года в Астрахани.

Алина Кабаева:

Когда в детстве вы приходили в театр, вы думали, что окажетесь на сцене, что станете актером?

Дмитрий Дюжев:

Я никогда не представлял себе, что могу стать артистом, хотя отец меня отправил в драматический кружок, я ходил туда в течение одного года. Это было его желание, чтобы сын воплотил то, о чем он сам мечтал.

Дмитрий Дюжев родился в Астрахани в актерской семье. Театральное закулисье стало для Димы вторым домом.

Алина Кабаева:

О какой профессии вы мечтали?

Дмитрий Дюжев:

Как и все мальчишки моего двора, мечтал о море.

Алина Кабаева:

В школе вы участвовали в самодеятельности?

Дмитрий Дюжев:

Приходилось, потому что когда в классе узнавали, что мой папа артист, сразу звали на новогодние утренники играть деда мороза, волчонка, пирата. Мне это нравилось, но я не относился к этому серьезно.

Окончив в 1995 году школу одаренных детей, Дмитрий отправился в Москву, где поступил в ГИТИС на курс Марка Захарова.

Алина Кабаева:

Если вы несерьезно относились к профессии актера, то как вам удалось поступить в ГИТИС?

Дмитрий Дюжев:

Однажды мы с отцом смотрели телевизор, там показывали какой-то капустник в театральном институте. Я спросил: «А что они еще там делают кроме капустников?» Отец говорит: «Ничего». Я опять спрашиваю: «А математика, физика есть?» отец отвечает: «Нет». Так я и поступил туда. Я отчасти жалею, потому что самообразование необходимо человеку.

Марк Захаров, режиссер, руководитель театра «Ленком»:

Первое, что я увидел в Диме, - это рост, фактура. Меня это подкупило и вселило надежду. У него были некоторые неповоротливости, некоторые тяжеловатости, но его студенческие работы поражали своей повышенной театральностью.

Дмитрий Дюжев:

По мнению Марка Анатольевича, артист 21-го века должен уметь краснеть, испытывать стыд на сцене вплоть до патологических проявлений. Он дал собранность и дисциплину актерского существования, которую я нигде и никогда не встречал. Его воспитание дало внутренний стержень. До 4-го курса в меня никто не верил. На втором курсе меня вообще хотели отчислить за профнепригодность. На четвертом курсе один мой педагог подбадривал меня с сарказмом и говорил остальным: «Пройдет время, он на белом мерседесе мимо вас проедет, а вы будете тут у ГИТИСа пиво пить».

После ГИТИСа в 1999 году Дюжев устроился на работу в Московский театр юного зрителя.

Алина Кабаева:

Почему именно туда?

Дмитрий Дюжев:

Заканчивая институт, я понимал, что если я за это взялся, тогда это уже нужно делать: играть роли, говорить на сцене текст, жить персонажами. Еще учась в я работал в «Ленкоме» в массовке в различных спектаклях. Я видел яркие примеры, когда 10 лет артисты ждут своего эпизода. После окончания института, когда пошел разговор о том, чтобы остаться в театре, Марк Анатольевич сказал: «Вы можете стать нужным человеком для театра». Звучит многообещающе, но ничего не значит. Конечно же я мечтал, еще раз оказаться на сцене, где я проходил театральную школу, смотрел на игру Караченцева, Броневого, Абдулова, но я понимал, что в ближайшее время мне ничего не светит, поэтому я обзванивал все театры и назначал показы нашего курса, а это унизительный процесс.

Уже в 2000 году Дюжев появляется в эпизодической роли сержанта в боевике Александра Атанесяна «24 часа».

Алина Кабаева:

Сотни студентов заканчивают театральные институты, у них есть дипломы, но они не востребованы. От кого зависит попасть в театр или кино?

Дмитрий Дюжев:

Это абсолютная случайность или божье провидение. Бывает так, что он лучший студент на курсе, его все хвалят, а в театр он не попадает, а бывает, что человек - ужасный артист, во время учебы у него были постоянные долги, отрывки не сдавались, а он становится популярным артистом.

Первые киноработы не принесли Дюжеву популярности, получив приглашение сыграть в «Бригаде», молодой актер даже и не думал, что именно эта роль станет началом его звездного пути.

Алина Кабаева:

Я читала, что вы действительно обращались к батюшке за советом, можно ли играть эту роль, потому что вы не такой, как воспримет это зритель. Это правда?

Дмитрий Дюжев:

Да, на этапе предложения, принимать эту роль или нет, у меня был разговор со священником, стоит ли ее играть. Эта роль была случайностью. Однажды я вернулся домой под утро в веселом настроении после какого-то праздника, через пару часов меня разбудила мама: «Тебя зовут на какой-то кастинг «Бригада». Пойдешь?» Я говорю: «Нет, не пойду». Через час она меня опять разбудила. Я с красными глазами с мешками под глазами ну совсем никакущий, всю дорогу пил кефир. Я приехал и говорю: «Извините, я сегодня не в состоянии, не в форме». А он мне: «Так ты мне такой и нужен. Сможешь такого сыграть?»

После Бригады для многих Дмитрий Дюжев стал Космосом, только настоящие друзья знали, что Дюжев и Космос - из разных миров.

Александр Иншаков, актер, каскадер, продюсер сериала «Бригада»:

Дима все-таки оказался незаурядным актером. Ребята очень хорошо вжились в роли, все четверо.

Дмитрий Дюжев:

Те люди, которые умеют делать деньги на шоу-бизнесе, мне тогда говорили, и я это четко понимал, что Космос – это новый персонаж шоу-бизнеса, продержись на нем и ты заработаешь приличную сумму денег.

Поклонники Дюжева ждали от него новых ролей в стиле «Бригады», поэтому роль отца Иова стала для всех неожиданностью, но не для самого Дмитрия.

Александр Иншаков:

После нашей первой работы я знал, что возможности у него колоссальные. «Остров» — это очередная роль, которая является подтверждением того, о чем я думал.

Дмитрий Дюжев:

Я считаю, что это хорошая примета, когда вначале люди не верят в тебя. Это было с поступлением, с «Бригадой», с «Островом», когда никто не верил, что этот фильм вообще выйдет и его увидят люди.

После тяжелых событий, случившихся в его жизни, Дюжев не собирался больше сниматься в кино, но роль в фильме «Остров», которую ему предложил режиссер Павел Лунгин, настолько отличалась от всего, что актер делал раньше, что Дюжев согласился вернуться в кино. Работа над фильмом шла на Соловках. Полгода актеры жили в поселке среди холодных камней и дикой природы. Роль монаха соответствовала душевному состоянию самого Дмитрия, поэтому образ отца Иова получился у него таким убедительным.

Дмитрий Дюжев:

Никогда не представлял себя старым артистом, сидяшим в гримерке, почитывающим классическую литературу и ждущим театральную зарплату. Я думаю, у меня что-нибудь еще получится сделать в этой жизни.

В 2006 году Дмитрий Дюжев был принят в труппу Московского художественного театра. Сегодня он здесь играет яркую комедийную роль в спектакле «Примадонна». По сюжету Дюжев практически играет самого себя в прошлом: молодого беззаботного актера, на пару с другом этот актер пытается завладеть наследством пожилой миллионершы.

Игорь Верник, артист МХТ им. Чехова:

Когда мы встретились с Димой уже непосредственно в репетиционном зале, а потом и на сцене, мне было очень приятно, как он внимательно и очень трепетно помогал мне точно узнать рисунок одной сцены, другой.

Сейчас Дюжев репетирует в новой постановке своего любимого художественного театра. В спектакле по роману Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» Дмитрий Дюжев сыграет роль Лаврецкого.

Марина Брусникина, театральный режиссер:

На репетициях он очень содержательный, искренний, он очень умеет наладить контакт с другими людьми вокруг себя.

После съемок «Острова» Дмитрий вернулся в Москву. Здесь произошла встреча, которая перевернула всю его жизнь.

Алина Кабаева:

Расскажите про вашу любимую женщину.

Дмитрий Дюжев:

Когда я встретил свою будущую жену, я стал спешить домой. Раньше я не знал дома, я не знал, что это такое. Для приходил домой, чтобы просто переночевать. Я не ориентировался в своей квартире. Моя домработница по телефону говорила, где и что у меня лежит. После того, как появилась Таня, я всегда спешу домой. Я теперь не могу попусту тратить время, тем более что дома меня уже ждет маленькое создание, маленький человечек. Он меня ждет. Самый дорогой момент, когда ты приходишь с работы, и смотришь, как он спит. Он спит с раскинутыми руками посередине постели — это главное создание, пуп земли. Это, конечно, счастье.

Татьяна Дюжева, жена Дмитрия Дюжева:

Дмитрий очень трепетно относится к тому, что мы вместе создаем у нас дома: к атмосфере, к каким-то нашим достижениям, к первым шагам, словам. Он получает от этого удовольствие, мне очень приятно смотреть, как они вместе идут утром гулять, то, как малыш узнает папу на фотографиях в журналах. Даже где-то не без ревности я осознаю, что эта мужская связь между сыном и отцом на каком-то генном уровне сильнее, чем то, что я с ним провожу больше времени. Малыш всегда скучает по отцу и ждет его домой.

Алина Кабаева:

Какое будущее вы видите для своего сына?

Дмитрий Дюжев:

С точки зрения воспитания, я думаю, что я буду практиковать подход выбора самого человека, наблюдая за ним, понимая, в какую сторону развиваются его способности. Я считаю, что задолго до окончания школы этот выбор должен уже крепиться. Конечно, он должен заниматься спортом, чтобы он мог постоять за себя и не бояться темноты, чтобы проводить девочку. А вот что касается профессии, то до окончания школы он должен сам определиться. Я не буду способствовать тому, чтобы он стал артистом.

В 2008 году открылся новый талант Дмитрия Дюжева. Вместе с Тамарой Гвердцители он стал победителем второго сезона телешоу «Две звезды». Благодаря этому дуэту, любимые всеми песни буквально обрели вторую жизнь.

Алина Кабаева:

Какой следующий шаг Дмитрия Дюжева?

Дмитрий Дюжев:

Кино, которое я сам хочу сделать с продюсерской, сценарной и режиссерской позиций. У меня есть еще задумки собственного проекта в мире киноразвлечения, которые я хочу воплотить уже как вид бизнеса.

Алина Кабаева:

В чем секрет успеха Дмитрия Дюжева?

Дмитрий Дюжев:

Делать свое дело, отдаваться этому делу в полную силу, иногда испытывая стыд, гонения, неодобрения, но всегда идти и делать свое дело.