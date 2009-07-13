Дмитрий Даниленко: Мне одинаково близка Россия и Беларусь

Об этом лидер международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009» заявил на пресс-конференции в Витебске.

Российский конкурсант международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (уроженец Гомельской области) отметил, что невозможно разделять Беларусь и Россию. Ему кажется, что мы одно государство. – Обе страны мне близки. Все мы братья-славяне, – сказал он.

По словам представителя России, «Славянский базар» стал самым масштабным и популярным конкурсом в его жизни. – И конечно он для меня стал самым лучшим, потому что я набрал наибольшее количество баллов (192 балла – прим. ctv.by), – сказал певец.

Вся семья поддерживала Дмитрия на конкурсе. Он рассказал, что мама работает логопедом-дефектологом, отец – мастер. За него также болели сестра и племянники, которые приехали специально из Хорватии. – Родители не связаны с музыкой. У мамы – слух, у папы – голос, я их микс, – сказал он.

Как отметил Дмитрий Даниленко, среди участников конкурса сложились хорошие доброжелательные отношения. После второго дня выступления его многие поздравляли с наибольшим количеством баллов и вместе отметили завершение конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.