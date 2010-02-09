Директор галереи «ЛаСандр Арт» Лариса Бортник: Наша выставка вошла в число ста лучших галерей Европы

Соцреализм — искусство, порожденное сложной и противоречивой эпохой, вызвавшее немало споров и дискуссий.

Галерея «ЛаСандр Арт» в Минске.

Об этой выставке рассказывает директор художественной галереи «ЛаСандр Арт» Лариса Борисовна Бортник.

— У Вашей галереи такое благозвучное название — «ЛаСандр Арт». Как оно возникло?

— Эта аббревиатура составлена из двух слов. Но мы долгое время об этом не говорили, и люди пытались ее расшифровать. Посетители прочитали с французского «благородные рыбы».

— Скажите, пожалуйста, чем галерея отличается от музея?

— Музей — это собрание очень серьезных произведений, которые зарекомендовали себя и хранятся неопределенно долгое время, то есть вечно. Музеи являются достоянием народа и всей страны. Для хранения в музеях произведения отбираются очень тщательно и взвешенно.

Что касается галерей, то они, как правило, работают с современным материалом. Если же выставляются работы недалекого прошлого, то это свободный материал, оставшийся от музеев.

— Вы ориентируетесь и на классику в Вашей галерее?

— Занимаясь классикой, мы располагаем фондом материалов, который не вошел в фонды музеев, но представляет интерес для частных коллекционеров, а также для изучения творческих биографий художников, для различных исследований. Галереи представляют собой сложный механизм, который работает грамотно и методично.

— Валентин Губарев и Татьяна Радзивилова в июне прошлого года представляли изобразительное искусство Беларуси на галерее, выставке-продаже «Арт-Вильнюс». Там было представлено 20 картин и четыре литографии. Расскажите об этом мероприятии.

— В 2009 году Вильнюс избран культурной столицей Евросоюза. Максимальные усилия были направлены на то, чтобы представить изобразительное искусство Европы в этом городе наиболее широко и полноценно. Комиссия выделила картины именно наших художников.

Достижением было и то, что галерея «ЛаСандр Арт» вошла в число ста лучших галерей Европы. Министерство культуры и посольство Беларуси в Литве активно участвовали в продвижении нашей белорусской живописи на этот форум. Все прошло замечательно.

— Сколько лет существует галерея «ЛаСандр Арт»?

— Официально мы существуем с 1997 года.

— 12 лет за плечами — это уже немало. Какие проекты Вы считаете наиболее успешными?

— Учитывая еще и зарубежные проекты, следует выделить выставку в польском Гданьске. Мы представляли Беларусь во время дней культуры Беларуси в Польше.

Мы проводили очень много выставок в Вильнюсе, пропагандировали наших художников. Серьезным мероприятием, которое проходило в галерее, можно назвать выставку «Малые голландцы». На этой выставке были представлены наши художники, в частности Игорь и Лена Бархатковы, Валентин Губарев, Игорь Римашевский. Эту четверку мы и взяли в качестве «Малых голландцев» на территории Республики Беларусь. С одной стороны, в свое время эти художники прорубили окно в Европу, с другой — мы имеем собрание картин очень высокого уровня под стать «Малым голландцам» у себя на Родине.

— Расскажите о своих ближайших планах.

— В конце февраля мы открываем выставку «Дебют в третьем поколении» Анны Гомоновой, внучки известного белорусского художника, заслуженного деятеля искусства Владимира Кирилловича Гомонова и дочери столь же известного Леонида Гомонова.

Анна закончила художественную школу и училище, но затем ушла в эстраду — стала солисткой группы «Топлес». Когда группа распалась, Аня ушла в искусство. Я считаю, что этот ее первый шаг будет успешным, а выставка окажется шумной.