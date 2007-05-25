Диаманты белорусской культуры в Украине

"Диаманты белорусской культуры" - под таким названием в Национальной библиотеке Украины 25 мая открывается книжная выставка. На ней представлены материалы из фондов Национальной библиотеки Беларуси.

Белорусская делегация, которая находится в Киеве с визитом в рамках Дней славянской культуры и письменности, примет участие в научной конференции, обсудит вопросы развития сотрудничества в научно-теоретических и прикладных отраслях библиотечно-информационной и культурной деятельности между Беларусью и Украиной.

В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры Брестской областной библиотеке Посольство Украины в Республике Беларусь передало в дар книжную коллекцию. Более 300 экземпляров художественной и учебной литературы значительно пополнят фонды. Последнее поступление книг по украинистике было еще в начале 90-х. Также сотрудники библиотеки подготовили выставку книг, посвященную "Современной русской поэзии Беларуси" и польскому писателю Юзэфу Крашевскому. С новыми изданиями сможет познакомиться каждый желающий.