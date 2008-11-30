Девятилетняя минчанка Кристина Светличная стала победительницей "Детской Новой волны"

Этот первый Международный конкурс исполнителей популярной музыки завершился накануне в Москве. Наградой для юной звёздочки станет возможность выступить в будущем году на взрослом конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Не исключено, что девочка примет участие и в одном из самых знаменитых телепроектов "Песня года". Это также предусмотрено регламентом конкурса. Успешным стало выступление и второго белорусского конкурсанта - ди-джея Анатоля, который, как и Кристина, выступал в возрастной группе от 8-ми до 12-ти лет. Мальчик завоевал приз зрительских симпатий, за что получил вполне недетскую награду: инкрустированную бриллиантами статуэтку в виде скрипичного ключа. Всего в "Детской Новой волне" приняли участие исполнители из 25 стран мира.