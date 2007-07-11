Детские голоса покорили фестивальный Витебск

11 июля в Витебске состоится церемония награждения победителей V Международного детского музыкального конкурса.

Их имена мы узнаем в шесть вечера. Также в Витебске состоится гала-концерт "Мы дети твои, Москва!", который пройдет в преддверии Дня культуры России. На сцену Летнего амфитеатра выйдут Надежда Бабкина, Александр Малинин, Анита Цой, балет Аллы Духовой "Тодес", а также молодые эстрадные исполнители.

Каждый фестивальный день города насыщен разнообразными мероприятиями. Так, сегодня в областном центре открылась Международная универсальная выставка-ярмарка "Славянский калейдоскоп". Продукцию здесь представляют около 50 промышленных предприятий со всех регионов Беларуси. Свои презентации проведут также российские делегации из Пскова и Смоленска.

Мероприятие направлено на продвижение белорусских товаров на российский рынок. Кроме того, оно содействует налаживанию партнерских контактов. На протяжении трех дней участники выставки будут тесно общаться в формальной и неформальной обстановке, проведут индивидуальные встречи и переговоры.